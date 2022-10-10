Чебаркуль, Челябинская область, 10 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Челябинский губернатор Алексей Текслер пообещал и далее поддерживать семьи мобилизованных и добровольцев. Об этом он заявил во время посещения танковой дивизии в Чебаркуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Он посетил пункт доподготовки мобилизованных и и пообщался с ними. В беседе с военнослужащими чиновник подчеркнул, что его первоочередной задачей как губернатора является обеспечение полной поддержки семей мобилизованных и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на уровне региона уже были утверждены дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных. Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября.