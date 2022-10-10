Мадрид, , 07:06 — REGNUM Глава правительства Педро Санчес и лидер оппозиционной «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо проведут вторую встречу 10 октября в Мадриде, чтобы попытаться разрешить ситуацию, вызванную объявлением об отставке председателя Верховного суда и Генерального совета судебной власти Карлоса Лесмеса. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что встреча состоится во дворце Монклоа для рассмотрения ситуации, сложившейся после отставки в результате истечения срока, предусмотренного для переизбрания.

Причиной, по словам Лесмеса, стало отсутствие соответствующего консенсуса между властью и оппозицией