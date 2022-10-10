Владивосток, 10 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Приморье для мобилизованных построили палаточный лагерь с необходимой инфраструктурой. Активно участвовали лесники и участники рынка лесной отрасли. Для бойцов создали комфортные условия, чтобы они могли сосредоточиться на боевой подготовке, не отвлекаясь на решение хозяйственно-бытовых вопросов, сообщили в правительстве края.

Правительство Приморского края Палаточный лагерь в Приморье

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По поручению губернатора Олега Кожемяко, к строительству приступили неделю назад. И уже 10 октября работы были завершены. Лесники обустроили несколько десятков жилых палаток, где постелили деревянные полы, установили мобильные печи, оборудовали места для сна, провели электричество и освещение. Кроме того, оборудовали столовую, построили комплекс полевых туалетов.

«Мы понимаем, что всё это могли бы сделать и сами военнослужащие, но им пришлось бы отвлечься от боевой подготовки. Поэтому губернатор поручил нам помочь армии в этом вопросе. Примерно за неделю наши люди справились», — рассказали специалисты.

Отмечается, что работали около 60 сотрудников «Приморского лесничества», «Приморской авиабазы», «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», ООО «Лесозаводский ЛПК», ИП Комелягин, департамента лесного хозяйства ДФО.

Отдельную благодарность получили участники рынка, которые безвозмездно предоставили более 200 куб. пиломатериалов и 45 куб. дров. Муниципальные власти обеспечили 1500 кв. метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля, с электрикой помогли муниципальные унитарные предприятия Владивостока.

С начала специальной военной операции предприятия лесной отрасли Приморья активно помогают войскам. Совместно с министерством они оказали финансовую помощь, закупили и отправили в войска снаряжение, оборудование более чем на 40 млн рублей. Кроме того, участники рынка регулярно собирают и передают гуманитарную помощь для мирных жителей в зоне боевых действий и беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких населённых пунктах Якутии женщины шьют вещи, необходимые для военнослужащих.