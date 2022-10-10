Санкт-Петербург, , 07:19 — REGNUM Жертвами террористического акта, устроенного киевскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября, стали, в том числе, выпускники исторического факультета СПбГУ, профессиональные историки и экскурсоводы, муж с женой, 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Софронова.

Эдуард Чучакин и Зоя Софронова (цитата со страницы Э. Чучакина в соцсети «ВКонтакте») vk.com/edward_chuchakin

Они ехали в Крым на автомобиле, когда в попутном грузовике произошел взрыв спрятанной бомбы огромной мощности. Взрывной волной машину петербуржцев снесло в море, позже были найдены тела погибших, они уже опознаны.

Как пишет 10 октября петербургское издание «Фонтанка», Чучакин и Софронова были профессиональными гидами и вели экскурсии в Петербурге на английском и русском языках. Кроме того, для таких же, как они, любителей истории семейная пара вела видеоблог «HedgehogTB» («ЁжикТВ»), в котором рассказывали о доме Романовых. В Крым петербуржцы направлялись для съемок очередного сюжета для блога.

На туристических и профильных сайтах туристы хвалили экскурсии Эдуарда и Зои, а коллеги в соцсетях отмечают их профессионализм, глубокое знание предмета и личную порядочность при организации экскурсий и расчетов с партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным заявил, что теракт на Крымском мосту был организован спецслужбами киевского режима и направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.