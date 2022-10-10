Бейрут, 10 октября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Катер ВМС Израиля зашёл в территориальные воды Ливана. Об этом 10 октября сообщила армия Ливана в заявлении, распространённом агентством «Аль-Ватания».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«9 октября 2022 года в 19:07 вражеский израильский катер вторгся в территориальные воды Ливана напротив мыса Эн-Накура на расстоянии 259 м», — указано в заявлении армии Ливана.

По данным ливанских военных, израильское судно находилось в территориальных водах Ливана около 35 минут. Военные сообщили об инциденте командованию Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Уточняется, что Израиль нарушил резолюцию 1701 Совбеза ООН, которая регламентирует режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Напомним, Ливан и Израиль ведут территориальный спор за участок шельфа общей площадью 856 кв. км. Каждая из сторон конфликта считает его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье.

Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года. Страны формально находятся в состоянии войны с 1948 года, и морская граница между ними до сих пор не установлена.