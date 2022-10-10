Якутск, 10 октября 2022, 07:09 — REGNUM Управление ГИБДД по Якутии фиксирует резкий рост числа ДТП в столице республики. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на оформление пяти аварий, остальные были зафиксированы через европротокол через госуслуги для автомобилистов, сообщило ЯСИА.
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«Основной причиной аварий стало нарушение водителями дистанции и скоростного режима», — отметили в ГИБДД.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными в условиях снегопада и своевременно готовить автомобиль к перемене сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии прошёл снегопад. Его последствия устраняют более 30 единиц техники.