Якутск, 10 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Управление ГИБДД по Якутии фиксирует резкий рост числа ДТП в столице республики. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на оформление пяти аварий, остальные были зафиксированы через европротокол через госуслуги для автомобилистов, сообщило ЯСИА.

Светлана Шаповалова Снег на дорогах

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«Основной причиной аварий стало нарушение водителями дистанции и скоростного режима», — отметили в ГИБДД.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными в условиях снегопада и своевременно готовить автомобиль к перемене сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии прошёл снегопад. Его последствия устраняют более 30 единиц техники.