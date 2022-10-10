Мадрид, 10 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда и Генерального совета судебной власти Карлос Лесмес заявил о своей отставке в результате истечения срока, предусмотренного для переизбрания. Причиной, по его словам, стало отсутствие соответствующего консенсуса между властью и оппозицией Испании, пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Отмечается, что срок истёк «без достижения правительством и оппозицией соглашения об обновлении руководящего органа судей или о передаче его полномочий», поэтому Лесмес решил немедленно сложить с себя функции, соответствующие ему по закону.

По его словам, после призыва в адрес правительства и «Народной партии» (Partido Popular) найти окончательное решение «неустойчивой» ситуации с Верховным судом и Генеральным советом судебной власти и призывов, сделанных Европейским комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, «контакты, состоявшиеся в последние дни, о которых я был проинформирован, не принесли никаких положительных результатов».

«Потеряв всякую надежду на исправление ситуации и ввиду очевидного ухудшения работы Верховного суда и Генерального совета судебной власти, которого я не могу избежать, мое присутствие во главе этих учреждений больше не является полезным, а также противоречило бы моей собственной профессиональной совести», — говорится в заявлении Лесмеса.

По этой причине, добавляет глава Верховного суда Испании, «моя отставка с поста президента необходима, поскольку сохранение меня на этом посту впредь может привести лишь к тому, что я стану соучастником ситуации, которая мне отвратительна и неприемлема».