Якутск, 10 октября 2022, 07:02 — REGNUM В нескольких населённых пунктах Якутии женщины шьют вещи, необходимые для военнослужащих. Якутянок поблагодарил за их труд глава республики Айсен Николаев. Слова благодарности он опубликовал 10 октября в своём телеграм-канале.
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«Мне просто хочется чем-то помочь, что-то своё вложить, поэтому я здесь. У меня двое сыновей, хочу помогать»; «Мы шьём спальные мешки. Это очень необходимо. Стараемся поддерживать как можем, как умеем. Главное не падать духом и до конца бороться, чтобы одержали победу»; «Я работаю в больнице, но сейчас в отпуске. Когда они получат тёплые вещи, они будут довольны»; «Такая поддержка от женщины обязательно нужна. «Наши дети, мужья не пошли», — такого не должно быть. Всё сплочённо должны помогать. Не падаем духом. Если есть сила матери — наши ребята победят», — делятся женщины, которые шьют экипировку для бойцов.
Как сообщало ИА REGNUM, аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы шьют в помещениях швейной фабрики в Якутске волонтёры. В планах женщин также освоить пошив рюкзаков, средств индивидуальной защиты и других вещей, которые необходимы мобилизованным.