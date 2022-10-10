Якутск, , 07:02 — REGNUM В нескольких населённых пунктах Якутии женщины шьют вещи, необходимые для военнослужащих. Якутянок поблагодарил за их труд глава республики Айсен Николаев. Слова благодарности он опубликовал 10 октября в своём телеграм-канале.

Спальные мешки для мобилизованных Pnzreg.ru

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«От всего сердца помогают нашим ребятам. Это мастерицы из разных сел и городов республики, которые по зову своего сердца, отдавая частичку своей души, шьют спальные мешки, шапки и шарфы, носки, сумки для аптечек. Они уверены, что это обязательно поддержит боевой дух наших ребят. Низкий поклон вам, дорогие земляки! Именно благодаря вашей мудрости, вере и заботе, поддерживается огонь в сердцах наших ребят», — отметил Айсен Николаев.

«Мне просто хочется чем-то помочь, что-то своё вложить, поэтому я здесь. У меня двое сыновей, хочу помогать»; «Мы шьём спальные мешки. Это очень необходимо. Стараемся поддерживать как можем, как умеем. Главное не падать духом и до конца бороться, чтобы одержали победу»; «Я работаю в больнице, но сейчас в отпуске. Когда они получат тёплые вещи, они будут довольны»; «Такая поддержка от женщины обязательно нужна. «Наши дети, мужья не пошли», — такого не должно быть. Всё сплочённо должны помогать. Не падаем духом. Если есть сила матери — наши ребята победят», — делятся женщины, которые шьют экипировку для бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, аптечки, спальники, специальные сиденья и балаклавы шьют в помещениях швейной фабрики в Якутске волонтёры. В планах женщин также освоить пошив рюкзаков, средств индивидуальной защиты и других вещей, которые необходимы мобилизованным.