Лхаса, Китай, , 06:52 — REGNUM Валовой региональный продукт Тибетского автономного района на юго-западе Китая рос в среднем на 9,5% в год с 2012 по 2021 год, что на 2,9 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

В 2021 году ВВП региона превысил 200 млрд юаней (около $28,17 млрд), согласно пресс-конференции, проведенной комиссией по региональному развитию и реформам Тибета. ВВП на душу населения превысил 56 800 юаней в 2021 году, обеспечив среднегодовой рост на 7,6% за десятилетие, что на 1,5 процентных пункта выше, чем в среднем по стране.

Промышленная структура Тибета постоянно оптимизировалась, а его первичная, вторичная и третичная отрасли промышленности стали более интегрированными, сказал заместитель директора комиссии Тянь Гуанхуа.