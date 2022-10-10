Пекин, 10 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Власти Китая арестовали бывшего партийного руководителя и гендиректора Китайских железных дорог, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

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Верховная народная прокуратура Китая объявила о своем решении арестовать бывшего секретаря группы ведущих членов партии и генерального директора компании China Railway Corp., по подозрению в получении взятки.

Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Шэн Гуанцзу и передала его в прокуратуру, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая. В настоящее время ведется дальнейшее рассмотрение этого дела.