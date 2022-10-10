Кемерово, , 06:51 — REGNUM На модернизацию первичного звена здравоохранения Кемеровской области в течение 5 лет выделят почти 12 млрд рублей. Об этом в ходе рабочего визита в регион сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Визит Михаила Мурашко в Кузбасса ako.ru

«Уже в этом году регион освоит 2,5 млрд рублей, — уточнил Мурашко. — На эти средства будет поставлено более 220 автомобилей и более 230 единиц оборудования».

По его словам, за весь период модернизации в Кемеровской области будет создано восемь новых поликлиник и ещё 150 медицинских учреждений — отремонтировано.

При этом министр также указал на необходимость дополнительного обучения медперсонала для внедрения современных методов и принципов выхаживания пациентов.