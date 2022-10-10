Лхаса, Китай, , 06:49 — REGNUM Аэропорты Тибетского автономного района на юго-западе Китая за последнее десятилетие обслужили 438 000 рейсов, 45,6 млн пассажиров и 368 000 тонн грузов и почты, сообщили власти, передает агентство Синьхуа.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Эти цифры намного больше, чем за предыдущие 47 лет, с момента, когда Тибет был открыт для гражданских рейсов, сообщил на пресс-конференции представитель региональной администрации Управления гражданской авиации Китая Чжан Вэй.

Только в 2021 году в регионе было совершено 59 900 взлетов и посадок, что в 2,79 раза больше, чем в 2012 году, достигнув среднегодовых темпов роста в 12,1%. С 2012 по 2021 год количество пассажиров, обслуженных аэропортами Тибета, выросло с 2,22 млн до 6,03 млн.

По словам Чжана, на долю гражданской авиации приходится гораздо большая доля всей системы пассажирских перевозок региона. В настоящее время рейсы связали Тибет с 68 городами из 28 других регионов страны.