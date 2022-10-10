Луганск, , 06:47 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима подвергли обстрелу с применением реактивной системы залпового огня HIMARS город Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

HIMARS Defense. gov

Обстрел из РСЗО американского производства был произведен 10 октября в 01:30 мск, выпущена одна ракета.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — отметили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Напомним, мирный житель города Рубежное погиб при артобстреле со стороны ВСУ 29 сентября. В начале октября Рубежное вновь было обстреляно киевскими боевиками.