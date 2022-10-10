Мадрид, , 06:44 — REGNUM Ассоциация восстановления исторической памяти обратилась в региональный отдел генпрокуратуры с просьбой провести расследование в отношении выступления группы, исполнившей в минувшие выходные во время мероприятия партии «Голос» (Vox) песню, в припеве которой повторялась фраза «давайте вернёмся в 36-й». Об этом пишет агентство EFE.

VOX Contando Estrelas

Ассоциация обратилась с соответствующей просьбой через свой профиль в Twitter — именно на этой платформе выступление Los Meconios вместе с InfoVlogger в первый день мероприятия партии вирусным.

Пользователи отмечают, что в песне, припев которой четыре раза повторяет фразу «давайте вернёмся с 36-й», можно услышать фразы дискриминационного характера, направленные против ЛГБТ-сообщества, феминисток и мигрантов.

Также музыканты выступили с критикой левых сил Испании и ряда других политических партий.

Ассоциация по восстановлению исторической памяти обратилась в прокуратуру с просьбой расследовать факты, если они могут быть квалифицированы как преступление на почве ненависти.

Критика песни прозвучала и от политиков: парламентский представитель Unidas Podemos Пабло Эченике назвал авторов песни «нацистскими Take That».

В 1936 году в Испании началась Гражданская война, в результате которой к власти пришёл диктатор Франсиско Франко.