Лхаса, Китай, , 06:43 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последнее десятилетие вложил более 3,8 млрд юаней (около $535,2 млн) в 386 проектов по сохранению культурного наследия, что является рекордно высоким показателем, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Чортен и дворец Потала. Лхаса Luca Galuzzi

За последние 10 лет были предприняты усилия по защите культурных реликвий, таких как дворец Потала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что значительно улучшило статус сохранения культурного наследия в Тибете, заявил заместитель директора регионального управления культурного наследия Чжао Синбан.

По словам Чжао, в регионе постепенно создается система общественных музейных услуг с множеством тем, оптимизированными структурами и отличительными характеристиками, и было построено и введено в эксплуатацию более 50 музеев. На сегодняшний день в Тибете зарегистрировано 2373 объекта охраны культурных реликвий различного уровня, в том числе 70 объектов национального уровня охраны, сказал он.