Лхаса, Китай, 10 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая за последнее десятилетие вложил более 3,8 млрд юаней (около $535,2 млн) в 386 проектов по сохранению культурного наследия, что является рекордно высоким показателем, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Luca Galuzzi Чортен и дворец Потала. Лхаса

За последние 10 лет были предприняты усилия по защите культурных реликвий, таких как дворец Потала, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что значительно улучшило статус сохранения культурного наследия в Тибете, заявил заместитель директора регионального управления культурного наследия Чжао Синбан.

По словам Чжао, в регионе постепенно создается система общественных музейных услуг с множеством тем, оптимизированными структурами и отличительными характеристиками и было построено и введено в эксплуатацию более 50 музеев. На сегодняшний день в Тибете зарегистрировано 2373 объекта охраны культурных реликвий различного уровня, в том числе 70 объектов национального уровня охраны, сказал он.