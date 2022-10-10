Шанхай, Китай, , 06:41 — REGNUM Китайская научно-исследовательская группа опубликовала обновленные данные о высоте самого высокого дерева в Китае, которая составила 83,4 метра, сообщил Шанхайский ботанический сада Чэньшани, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Деревья в Ботсаду Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Рекордное дерево, Abies ernestii var. salouenensis расположено в горной долине на юго-западе Тибетского автономного района Китая. При средней высоте над уровнем моря 2800 метров этот район отличается большим количеством осадков, мягким климатом и умеренным солнечным светом.

Впервые дерево было обнаружено в ходе научного исследования, проведенного Институтом ботаники при Китайской академии наук в мае этого года. Исследователи обнаружили в лесу несколько гигантских деревьев высотой более 75 метров, среди которых высота Abies ernestii var. salouenensis первоначально была установлена на уровне 83,2 метра с помощью беспилотника.

Экспедиционная группа из Института ботаники, Шанхайского ботанического сада Чэньшань и других институтов снова измерила высоту дерева в августе и подтвердила, что она составляет 83,4 метра. Исследователи также установили диаметр дерева на высоте человеческой груди в 207 см и решили, что дереву около 380 лет.