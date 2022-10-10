Кемерово, , 06:40 — REGNUM В Кемеровской области студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций будут привлекать для работы вместо тех, кто был мобилизован. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рекомендовать образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям: направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кемеровской области, — говорится в документе. — Рекомендовать организациям Кемеровской области обеспечить трудоустройство студентов на высвободившиеся рабочие места».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за семьёй каждого мобилизованного был закреплён социальный работник.

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