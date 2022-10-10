Кемерово, 10 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций будут привлекать для работы вместо тех, кто был мобилизован. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Рекомендовать образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям: направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кемеровской области, — говорится в документе. — Рекомендовать организациям Кемеровской области обеспечить трудоустройство студентов на высвободившиеся рабочие места».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе за семьёй каждого мобилизованного был закреплён социальный работник.

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