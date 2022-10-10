Пекин, 10 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Патриотический боевик «Возвращение домой» доминировал в прокате Китая во время празднования Дня образования КНР в Китае, которое завершилось 7 октября, собрав 1,02 млрд юаней (около $144 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным специализированных платформ, на эти доходы приходится 68% от общего кассового дохода Китая, который составил 1,5 млрд юаней, полученного во время семидневных каникул. 30 сентября, за день до начала праздника, в день премьеры фильм заработал 50,92 млн юаней, а к утру 8 октября совокупный доход фильма достиг почти 1,09 млрд юаней.

В остросюжетной драме китайский актер Чжан И играет китайского дипломата, а сам фильм повествует об эвакуации китайских граждан из раздираемой войной африканской страны. Кассовый трекер Maoyan прогнозирует, что фильм завершит свой кассовый цикл в Китае, собрав более 1,8 млрд юаней.