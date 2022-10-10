Анадырь, 10 октября 2022, 06:33 — REGNUM В больнице Анадыря 10 октября открылся центр психологического сопровождения для родственников мобилизованных жителей Чукотки, сообщили в пресс-службе правительства округа.
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Помощь окажут квалифицированные психологи Чукотской окружной больницы. Консультации медиков будут проводиться в очном формате.
«Частичная мобилизация уже коснулась десятков семей. Кроме объективных переживаний за родного человека на людей оказывают влияние огромные потоки информации, которые циркулируют в социальных сетях и медиа. Центр психологического сопровождения призван успокоить, поддержать и обнадежить людей», — пояснила начальник окружного департамента здравоохранения Елена Дроздова.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Ростовской области разработают дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных жителей Дона.