Ухань, Китай, , 06:33 — REGNUM Хуачжунский научно-технологический университет (HUST) в провинции Хубэй в центральном Китае 6 октября отметил свое 70-летие, сообщает агентство Синьхуа.

Ухань

На праздновании присутствовал партийный секретарь HUST Ли Юаньюань, который заявил, что за последние семь десятилетий институт воспитал более 700 000 талантов различного рода для страны.

Президент HUST Юй Чжэн сказал, что за последние 70 лет университет подготовил большое количество высококлассных выпускников, которые усердно работают и вносят большой вклад в свою соответствующую работу. Среди них академики, лауреаты высших национальных премий в области науки и техники и модели того времени.

За последние пять лет число выпускников данного вуза оставалось на уровне около 15 000 человек в год. Расположенный в Ухане, столице провинции Хубэй, вуз является комплексным исследовательским университетом.