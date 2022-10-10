Пекин, 10 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Китай успешно запустил на орбиту два испытательных спутника со стартовой платформы в Желтом море 7 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты «Чанчжэн-11»

Испытательные спутники CentiSpace-S5/S6 с системой улучшения спутниковой навигации LEO были запущены ракетой-носителем «Чанчжэн-11» в 09:10 по пекинскому времени и успешно вышли на запланированную орбиту.

Спутники будут использоваться для мониторинга работы глобальной навигационной спутниковой системы в режиме реального времени, а также для проведения испытаний по усовершенствованию навигации и межспутниковой лазерной связи. Это был 441-й старт ракет-носителей серии «Чанчжэн».