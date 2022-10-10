Рига, , 07:49 — REGNUM Власти Латвии планируют ввести обязательный военный призыв. Не готовых рисковать своей жизнью граждан призывают принять участие в шествии, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на организаторов акции.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Шествие против обязательного военного призыва в Риге пройдет 15 октября. Организаторы считают данное решение, а также увеличение расходов на оборону необдуманным и популистским. Всё это может пагубно отразиться на и без того непростой ситуации в обществе.

В пресс-релизе организаторов акции протеста говорится, что «молодые люди не готовы за столь низкую оплату терять один год своей жизни и рисковать ей».

Напомним, геноцидом в открытой форме назвал рассмотрение в парламенте Латвии закона о запрете русского языка научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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