Пекин, 10 октября 2022, 06:28 — REGNUM Новейший китайский исследовательский спутник запущен на орбиту, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.
Китай запустил 9 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в космос спутник для исследования солнечной энергии, продолжая научные усилия страны по разгадке секретов Солнца.
Усовершенствованная космическая солнечная обсерватория (ASOS) была запущена на борту ракеты «Чанчжэн-2D» в 07:43 по пекинскому времени и успешно вышла на запланированную орбиту.