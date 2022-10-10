Пекин, 10 октября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Новейший китайский исследовательский спутник запущен на орбиту, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

AAxanderr Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-2С»

Китай запустил 9 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в космос спутник для исследования солнечной энергии, продолжая научные усилия страны по разгадке секретов Солнца.

Усовершенствованная космическая солнечная обсерватория (ASOS) была запущена на борту ракеты «Чанчжэн-2D» в 07:43 по пекинскому времени и успешно вышла на запланированную орбиту.