Исламабад, , 06:22 — REGNUM Как минимум девять человек погибли в результате обрушения кровли жилого дома в Пакистане. Об этом 10 октября сообщает газета Doon.

Обрушение здания Sledcom.ru

Трагедия произошла в регионе Гилгит-Балтистан, в городе Чилас на севере региона. По предварительной информации, причиной обрушения стало общее ветхое состояние здания, крытого глинобитной кровлей. В момент обрушения в доме находились женщина и восемь детей.

В ходе поисково-спасательной операции, которая продолжалась около двух часов, из-под завалов были извлечены тела девяти погибших.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования родным и близким погибших в своём Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате обрушения потолка в библиотеке в Красноярском крае.

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