Анадырь, 10 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. На Чукотке в целях поддержки семей военнослужащих и мобилизованных расширили перечень категорий школьников, которые получают бесплатное двухразовое горячее питание, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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«Мера поддержки теперь распространяется на детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, сотрудников МВД, призванных по частичной мобилизации и добровольцев. Бесплатным питанием также будут обеспечены обучающиеся, вынужденно покинувшие территории Донбасса, бывш. УССР и прибывшие на территорию Чукотского автономного округа. Финансирование осуществляется за счёт средств окружного бюджета», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре учителя-волонтёры будут бесплатно помогать детям мобилизованных земляков с учёбой в онлайн-формате.