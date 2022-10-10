Плесецк, Архангельская область, 10 октября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Расчеты космических войск Воздушно-космических сил России рано утром 10 октября провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».

Vestnik-glonass.ru Система ГЛОНАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, пуск состоялся в 05:52 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области.

Все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Стартовавшая ракета сопровождается наземными средствами космических войск ВКС России.

«Глонасс-К» — аппарат третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, он приходит на смену аппаратам типа «Глонасс-М».