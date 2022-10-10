Якутск, , 06:15 — REGNUM Общественники столицы Якутии призывают строить в центре города школы вместо торговых центров. Родители жалуются на то, что детям трудно обучаться из-за переполненности классов, доложил председатель Общественной палаты Якутска Матвей Лыткин мэру Евгению Григорьеву, сообщили 10 октября в пресс-службе администрации города.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он попросил главу взять на контроль строительство здания для учебного заведения на территории рядом со школой №2.

«В центре нужны школы и детские сады, а не торговые центры! Может быть хватит строить торговые центры? Пора задуматься и о детях», — отметил Матвей Лыткин.

Он также пояснил, что из-за того, что в классах слишком много учеников, дети получают слишком мало внимания от учителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Якутске был ажиотаж в связи с подачей заявлений на приём детей в первый класс. Сайт регионального портала госуслуг перестал работать из-за перегрузки.