Таллин, 10 октября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен 10 октября ожидают в Эстонии. С ее участием ожидается ряд мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

На первую половину дня намечены встреча с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, затем совместная пресс-конференция.

Позже глава Еврокомиссии рассчитывает встретиться с президентом страны Аларом Карисом и посетит мемориал жертвам коммунизма.

Далее ожидается вылет в приграничный с Россией город Нарва для посещения пограничного пункта.

В рамках визита запланирован выезд на хлопчатобумажный комбинат «Кренгольмская мануфактура».

Фон дер Ляйен и премьер Каллас также выступят на мероприятии в честь эстонского плана справедливого перехода.

Напомним, 7 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву макрофинансовую помощь.

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