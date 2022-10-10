Урсула фон дер Ляйен едет в Эстонию
Таллин, 10 октября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен 10 октября ожидают в Эстонии. С ее участием ожидается ряд мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.
На первую половину дня намечены встреча с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, затем совместная пресс-конференция.
Позже глава Еврокомиссии рассчитывает встретиться с президентом страны Аларом Карисом и посетит мемориал жертвам коммунизма.
Далее ожидается вылет в приграничный с Россией город Нарва для посещения пограничного пункта.
В рамках визита запланирован выезд на хлопчатобумажный комбинат «Кренгольмская мануфактура».
Фон дер Ляйен и премьер Каллас также выступят на мероприятии в честь эстонского плана справедливого перехода.
Напомним, 7 октября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву макрофинансовую помощь.
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