Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Решение стран-экспортеров нефти, входящих в клуб ОПЕК+, о сокращении добычи, несмотря на требования США увеличить добычу, стали ответом за оскорбительные высказывания Байдена против Саудовской Аравии во время его президентской кампании в 2020 году. Такое мнение телеканалу Fox News высказала бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли United States Department of State

Напомним, страны ОПЕК+ с ноября 2022 года решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В ответ президент США Джо Байден заявил, что этот шаг был «разочарованием», которое «говорит о наличии проблем» в отношениях Вашингтона с Эр-Риядом.

«Я не знаю, почему он злится, когда вы приходите и призываете остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем <…> Когда вы делаете всё возможное, чтобы заключить сделку с Ираном, которая расстраивает все арабские страны», — сказала Никки Хейли, комментируя нервную реакцию Байдена на решение ОПЕК+.

«Не удивляйтесь, если ОПЕК не будет вашим другом и не пойдет поднимать и наращивать добычу, — продолжила Хейли. — Я имею в виду, что они сделали именно то, что, как я думаю, они хотели сделать, а именно привязали это к Байдену».

Как напоминает телеканал, Байден высказывался против Саудовской Аравии во время предвыборной кампании на пост президента. Его администрация активно работает над возобновлением ядерной сделки с Ираном, который является противником Саудовской Аравии и других арабских государств.

Ранее американская газета The Washington Post сделала вывод, что решение ОПЕК+ является большим провалом внешней политики Белого дома, поскольку затруднит попытки США и ЕС ограничить цены на российскую нефть и поможет Москве продолжить специальную военную операцию.

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