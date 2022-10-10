Кемерово, , 05:49 — REGNUM Восторжествовала историческая справедливость, мы возвращаем исконные территории. Такое мнение высказал житель Кемерова Артур Фомин, говоря о событиях на территории бывш. УССР. и воссоединении с Россией освобождённых территорий.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нацизм надо задавить в зародыше, иначе мы получим опять какого-нибудь Гитлера, — уверен кузбассовец. — Мои деды воевали во Второй мировой войне. И я не понимаю, почему другие страны опять помогают нацистам».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ночью 10 октября в подконтрольном ВСУ городе Запорожье наносились удары по объектам, используемым боевиками и иностранными наёмниками для хранения боеприпасов.

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