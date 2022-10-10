Якутск, 10 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В столице Якутии прошёл снегопад. Его последствия устраняют более 30 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе мэрии города.

40.mchs.gov.ru Снегопад

Читайте также: На перевале в Бурятии ограничили движение автомобилей из-за снега

На дорогах города затруднён проезд. Улицы посыпают специальной противогололёдной смесью и призывают горожан быть острожными.

«Используем отсев, а не песок, поскольку в это время года данный материал наиболее эффективен в борьбе с гололедом. Будьте осторожны на дорогах», — отметили в мэрии.

Первые самосвалы со снегом уже вывалили груз на снежный полигон города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии на перевале Пыхта 3 октября ограничили движение автомобилей на летней резине после снегопада. Перевал расположен на дороге между Улан-Удэ и селом Турунтаево.