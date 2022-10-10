Флорида, США, 10 октября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба в американском штате Флорида. Об этом 9 октября сообщило издание ANI News.

Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл в центре города Тампа около 03:00 по местному времени возле одного из местных баров. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили тело мужчины. Кроме того, в больницу были доставлены четверо мужчин и две женщины. Как заверили медики, жизнь пострадавших вне опасности.

Предварительно установлено, что в баре незадолго до стрельбы произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей. Людей попросили покинуть помещение, они вышли на улицу, где один из участников конфликта начал стрельбу.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и личность стрелявшего. Всех очевидцев конфликта попросили связаться с полицейским управлением Тампы.