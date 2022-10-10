Берлин, , 05:29 — REGNUM Бывший посол киевского режима в Берлине Андрей Мельник, «прославившийся» своими оскорблениями в адрес немецких политиков, продолжил это делать и после смещения с должности. На этот раз приступ агрессии у горе-дипломата вызвал вопрос в Twitter члена Левой партии Германии Эзги Гюйылдар о том, почему сын Мельника до сих пор не служит в рядах ВСУ, а продолжает спокойно учиться в Берлине.

Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник © Посольство Киева в Германии

Как сообщает РИА Новости, в ответ Мельник назвал женщину «бессовестной», её партию — «бесчеловечной и ужасной», посоветовал немецкому политику переживать «из-за своей левой грязи», после чего внес её аккаунт в черный список, заблокировав возможность дальнейшего диалога.

Ранее бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник обругал американского предпринимателя Илона Маска в социальных сетях, использовав нецензурную брань. Так представитель киевского режима оценил предложение бизнесмена по урегулированию на территории бывш. УССР.

Андрея Мельника убрали с должности посла Киева в Германии в июле 2022 года. Широкую известность получило его сравнение канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» за неготовность Берлина поставлять все виды оружия, как запросит киевский режим.

Мельника необходимо объявить в ФРГ персоной нон грата, считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман.

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