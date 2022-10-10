Екатеринбург, , 06:50 — REGNUM В школах Свердловской области могут создать специальные классы с начальной военной подготовкой. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорта Свердловской области, инструкторскими составами. Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы», — цитирует ТАСС слова Мезенцева.

По его словам, классы станут образцово показательными. Они продемонстрируют другим учащимся, что может человек, занимающийся военной подготовкой.

Отметим, военная подготовка школьников предполагает обучение стрельбе, оказанию первой помощи и рукопашному бою.