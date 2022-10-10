Екатеринбург, 10 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В школах Свердловской области могут создать специальные классы с начальной военной подготовкой. Об этом журналистам сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Владимир Мезенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Мы сейчас ведем активные переговоры с министерствами образования и спорта Свердловской области, инструкторскими составами. Мы будем готовить в каждой школе специализированные классы НВП, военно-патриотические клубы», — цитирует ТАСС слова Мезенцева.

По его словам, классы станут образцово-показательными. Они продемонстрируют другим учащимся, что может человек, занимающийся военной подготовкой.

Отметим, военная подготовка школьников предполагает обучение стрельбе, оказанию первой помощи и рукопашному бою.