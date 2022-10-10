Заречный, Свердловская область, 10 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Заречном городском округе Свердловской области торжественно открыли мемориальную доску герою СВО Евгению Русанову. Об этом журналистам сообщили в окружной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Табличку в честь зареченца, героя СВО установили на доме на улице Алещенкова, 8. «Командир танковой роты погиб в ходе специальной военной операции [на территории б. УССР], исполняя свой воинский долг. Город простился с земляком 12 июля», — говорится в сообщении мэрии.

Евгений Русанов участвовал в специальной военной операции с 24 февраля. Посмертно награждён орденом Мужества.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории б. УССР. А 21 сентября была объявлена частичная мобилизация.