Антверпен, Бельгия, 10 октября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на одной из улиц бельгийского города Антверпена. Об этом 10 октября сообщает VRT со ссылкой на власти города.

Brett Neilson Взрыв

В ночь на 10 октября жителей улицы Ланге Эльзенстраат разбудил громкий взрыв. Информация о ЧП поступила в отделение полиции в 02:15 по местному времени. На место происшествия прибыли сотрудники полиции города и судебная лаборатория федеральной полиции.

В результате предварительных разбирательств было выдвинуто предположение, что на улице неизвестные подорвали фейерверк. По данным прокуратуры Антверпена, фейерверк был подорван возле припаркованного автомобиля, либо заряд положили под автомобиль. Транспортное средство получило повреждения.

Правонарушитель, запустивший фейерверк и повредивший автомобиль, разыскивается.

Прокуратура Антверпена заявляет, что предположительно фейерверки были подорваны под припаркованным автомобилем или рядом с ним. Автомобиль получил повреждения.