Запорожье, Запорожская область, 10 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье ночью 10 октября наносились удары по объектам, используемым боевиками и иностранными наёмниками для хранения боеприпасов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Начиная с 01:45 и по данный момент в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, были слышны как минимум четыре взрыва. Воздушная тревога заработала после второго из них. Слышна работа ПВО. В нескольких районах города видны столпы дыма, а также пропало электричество», — пишет Рогов в своем телеграм-канале.

Глава движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые боевики используют в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами.

Ранее ИА REGNUM передавало заявление Рогова о прорабатываемых западными кураторами возможных провокациях на четырех гидроэлектростанциях на Днепре.

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