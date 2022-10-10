Петропавловск-Камчатский, , 04:56 — REGNUM Спасатели ГУ МЧС России по Камчатскому краю обнаружили троих туристов, уехавших на внедорожнике в район Больших Банных источников (Елизовский муниципальный район) и переставших выходить на связь. Люди живы и здоровы.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

«Спасатели обнаружили пропавших в 10 километрах от трассы, помощь им не требуется, едут самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, передаёт ТАСС. Причиной задержки с возвращением стали плохие дорожные условия.

Ранее к спасателям обратилась родственница одного из туристов. После чего сотрудники специализированной пожарно-спасательной части выдвинулись в район источников на квадроциклах с целью поиска и оказания помощи гражданам.

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