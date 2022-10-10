Петропавловск-Камчатский, 10 октября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Спасатели ГУ МЧС России по Камчатскому краю обнаружили троих туристов, уехавших на внедорожнике в район Больших Банных источников (Елизовский муниципальный район) и переставших выходить на связь. Люди живы и здоровы.

Алексей Иванов ИА REGNUM Просторы Камчатки

«Спасатели обнаружили пропавших в 10 километрах от трассы, помощь им не требуется, едут самостоятельно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, передаёт ТАСС. Причиной задержки с возвращением стали плохие дорожные условия.

Ранее к спасателям обратилась родственница одного из туристов. После чего сотрудники специализированной пожарно-спасательной части выдвинулись в район источников на квадроциклах с целью поиска и оказания помощи гражданам.