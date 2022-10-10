Пхеньян, 10 октября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил возможности страны по военному сдерживанию и нанесению ядерного контрудара в ходе посещения тактических ядерных подразделений Корейской народной армии, сообщает 10 октября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Это произошло в ходе военных учений, проходивших с 25 сентября по 9 октября. На учениях присутствовали также члены Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

«На рассвете 25 сентября на подводной пусковой площадке водохранилища на северо-западе Кореи была установлена башня с тактической ядерной боеголовкой. Была проведена имитационная тренировка по стрельбе баллистическими ракетами», — приводит подробности ЦТАК.

А утром 6 октября был смоделирован удар по главному военному командному пункту потенциального противника тактической баллистической ядерной ракетой.

По итогам учений Ким Чен Ын отметил высокий уровень оперативного реагирования, надежность и готовность национальной системы ядерной обороны. Ким Чен Ын также заявил о намерении сохранить самую решительную позицию в отношении ядерного реагирования на внешние угрозы.