Нью-Йорк, США, 10 октября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН призвал в срочном порядке рассмотреть вопрос о развёртывании международных военных сил в Гаити генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом сказано в распространённом 9 октября сообщении пресс-службы всемирной организации.

Chatham House Антониу Гутерриш

Уточняется, что военные силы следует срочно развернуть по запросу правительства Гаити для решения гуманитарного кризиса в стране. В частности, международные силы будут обеспечивать свободное передвижение воды, топлива, продовольствия, медикаментов из аэропортов и морских портов в медучреждения и населению.

Отмечается, что генсекретарь ООН направил Совету Безопасности письмо, в котором изложил варианты наращивания поддержки Гаити в области безопасности.

Напомним, премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился с просьбой о помощи к международному сообществу. По словам Анри, правительство страны якобы требует освободить дороги по всей стране, чтобы бензин везде поступал к колонкам, чтобы все дети могли без страха ходить в школу, чтобы все могли без страха ходить на работу.

Премьер Гаити Анри коснулся темы вспышки холеры, с которой удалось справиться еще к 2019 году, однако сейчас уже было зарегистрировано несколько случаев болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая вспышка заболеваемости холерой на Гаити вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества.