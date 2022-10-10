Москва, , 04:32 — REGNUM Вопросы формирования программы расселения жилых домов, чья сейсмостойкость не отвечает установленным требованиям, поручил рассмотреть президент России Владимир Путин. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопросы о формировании программы расселения жилых домов, сейсмостойкость которых не отвечает установленным требованиям, о распределении между субъектами Российской Федерации с учетом сейсмических рисков средств, выделяемых на реализацию этой программы, а также представить предложения по совершенствованию подходов к реализации в субъектах Российской Федерации программы по сейсмоусилению объектов», — говорится в одном из пунктов перечня поручений, который Владимир Путин утвердил по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, состоявшегося 5 сентября 2022 года.

Срок исполнения данного поручения определен до 1 февраля 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расширение действия программы «Дальневосточная ипотека» на педагогов и медработников позволит жителям Камчатки улучшить свои жилищные условия.

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