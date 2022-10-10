Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Слова президента США Джозефа Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» назвал одним из величайших провалов во внешней политике страны экс-госсекретарь США Майк Помпео 9 октября в эфире Fox News.

Майк Помпео U.S. Department of State

Как пояснил Помпео, высказывание главы Белого дома об угрозе начала ядерной войны, которая, якобы, исходит от России, было безрассудным. Экс-госсекретарь США отметил, что Байден допустил, по всей вероятности, одну из самых величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия.

По мнению Помпео, заявление Байдена представляет опасность и для жителей США, так как делать подобные заявления мимоходом, во время мероприятия, посвящённого сбору пожертвований в пользу Демократической партии на выборы в Конгресс по меньше мере странно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США не видит причин менять свою ядерную позицию и также не считает, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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