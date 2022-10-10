Вашингтон, 10 октября 2022, 04:03 — REGNUM Слова президента США Джозефа Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» назвал одним из величайших провалов во внешней политике страны экс-госсекретарь США Майк Помпео 9 октября в эфире Fox News.

Майк Помпео
Майк Помпео
U.S. Department of State

Как пояснил Помпео, высказывание главы Белого дома об угрозе начала ядерной войны, которая, якобы, исходит от России, было безрассудным. Экс-госсекретарь США отметил, что Байден допустил, по всей вероятности, одну из самых величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия.

По мнению Помпео, заявление Байдена представляет опасность и для жителей США, так как делать подобные заявления мимоходом, во время мероприятия, посвящённого сбору пожертвований в пользу Демократической партии на выборы в Конгресс по меньше мере странно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США не видит причин менять свою ядерную позицию и также не считает, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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