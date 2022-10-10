Вашингтон, 10 октября, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Слова президента США Джозефа Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» назвал одним из величайших провалов во внешней политике страны экс-госсекретарь США Майк Помпео 9 октября в эфире Fox News.

U.S. Department of State Майк Помпео

Как пояснил Помпео, высказывание главы Белого дома об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, было безрассудным. Экс-госсекретарь США отметил, что Байден допустил, по всей вероятности, одну из самых величайших ошибок во внешней политике за последние десятилетия.

По мнению Помпео, заявление Байдена представляет опасность и для жителей США, так как делать подобные заявления мимоходом, во время мероприятия, посвящённого сбору пожертвований в пользу Демократической партии на выборы в Конгресс, по меньшей мере странно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США не видит причин менять свою ядерную позицию и также не считает, что Россия готовится применить ядерное оружие.