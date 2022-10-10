Петропавловск-Камчатский, , 03:34 — REGNUM Трое туристов пропали на Камчатке, отправившихся на автомобиле в район Больших Банных источников. Начаты поиски людей с применением квадроциклов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает 10 октября ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Просторы Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в Елизовском муниципальном районе. К спасателям обратилась родственница одного из туристов, которая рассказала, что люди уехали на внедорожнике и не вернулись, связи с ними нет.

«Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах выдвинулись в район Больших Банных источников», — отмечается в сообщении.

По причине обильного выпадения осадков поиски ведутся спасателями на квадроциклах. Летательные аппараты планируется задействовать для осмотра территории с воздуха.